Een spetterende Shakira en Jennifer Lopez zijn de "lachende conquistadors" van de Super Bowl

Alle hits passeerden de revue, van "Jenny from the block" over "Waka waka (this time for Africa)" en "Hips don't lie" tot "Waiting for tonight".



Op de tonen van "Let's get loud" kwam ook Lopez' 11-jarige dochter Emme Anthony mee het podium op. En als eerbetoon aan basketlegende Kobe Bryant - die vorige week verongelukte - werd het veld van het Hard Rock Stadium verlicht in geel en paars, de kleuren van zijn club.



Bekijk hier enkele foto's van het optreden (en scroll verder):