Kleine overwinning voor tafelschuimster 

De vrouw van 49 zit sinds enkele maanden in de gevangenis van Brugge. Voor maar liefst 20 veroordelingen. Ze ging telkens in een horecazaak eten zonder te betalen. Vooral aan de kust, maar ook in Gent in Kortrijk. Haar advocaat Peter Gonnissen tekende in elke zaak verzet aan. Volgens hem heeft het parket de vrouw na elke uitspraak onvoldoende geïnformeerd over haar rechten en hield die ook geen rekening met het feit ze geestesgestoord is.