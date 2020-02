Man die CEO van horlogebedrijf wou afpersen met bijl krijgt 2 jaar cel met uitstel

Een man die de CEO van horlogebedrijf Rodania wou afpersen, is in Gent veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. De man had een bijl, een baseballknuppel, snoeischaren en snelbinders in zijn wagen, maar werd toevallig tegengehouden door een politiepatrouille in Gent. Op z’n smartphone troffen speurders ook een speech aan die was gericht tot het slachtoffer: “Straks zal je zoveel bloed verliezen dat je flauwvalt”.