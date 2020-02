"Van keuken tot kapel", fotoboek over bijna 200 jaar onderwijs door de Ursulinen in Diepenbeek

In 1853 zijn vier zusters met onderwijs gestart in Diepenbeek. Ze richtten enkele klaslokalen in in een woonhuis. Drie jaar later werd gestart met de bouw van een school en klooster in het centrum van de gemeente.

"De zusters werden met een belsignaal geroepen als ze nodig waren in het klooster", vertelt Guido Wijsmans, auteur van het fotoboek "Van keuken tot kapel". "Tegen de muur hing een blad met de code voor iedere zuster. Ik ben hier vaak geweest als directeur van de lagere school. Ik kende het gebouw heel goed maar nu is het een echte bouwwerf. Het oude klooster wordt in de toekomst een woonzorgcentrum, het Angelahof."