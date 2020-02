Vier doden in Brusselse verkeer

Even later werd een nieuw slachtoffer aangereden. Deze keer aan metrostation Belgica in Jette. Rond 5 uur 's ochtends reed een wagen met hoge snelheid de rotonde op. Hij miste de bocht, maaide een paar bomen om en reed een dertiger die in de buurt woonde neer. De man overleed ter plaatse. De bestuurder vluchtte te voet weg maar kon later worden opgepakt.