Vlaamse Jeugdraad wil meer diversiteit op tv: "Jongeren vaak niet of te clichématig vertegenwoordigd"

Niet dat er géén diversiteit te zien is op de Vlaamse televisie. Een homokoppel in "Blind getrouwd", Kaat en Mo in "Thuis" en jongeren met het downsyndroom op avontuur in "Down the road": de Vlaamse Jeugdraad ziet wel dat mediamakers hun best doen. Maar uit gesprekken met meer dan 1000 kinderen en jongeren blijkt dat velen zich toch niet genoeg of juist vertegenwoordigd voelen in tv-programma's.

In oktober vorig jaar formuleerde de Jeugdraad al het uitgebreide "Advies representatie in de media". Dat advies is nu in 8 concrete tips gegoten waar mediamakers mee aan de slag kunnen. De tips worden via social media verspreid in korte video's. Ze gaan van heel concreet en meteen toepasbaar, tot tips die een grotere investering van tijd en moeite kosten: