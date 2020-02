Vrouw die door Gentse politie werd neergeschoten, stak in totaal 4 mensen neer

De vrouw die gisterenmiddag werd neergeschoten door de Gentse politie nadat ze twee voorbijgangers had aangevallen met een mes, heeft in totaal vier slachtoffers gemaakt. Dat gebeurde op drie verschillende locaties. Twee van hen raakten zelfs levensgevaarlijk gewond. De vrouw zal morgen bij de onderzoeksrechter moeten komen voor poging tot moord. Die zal dan beslissen of de vrouw wordt aangehouden. Op dit moment is er ook nog geen duidelijkheid over het motief van de steekincidenten.