De app van VRT NWS zit in een nieuw kleedje: wat is er nieuw?

Als u bij belangrijk nieuws graag meteen op de hoogte wordt gebracht, raden we u aan om ook de push-meldingen aan te zetten in de instellingen van de app (via het tandwieltje rechtsboven).

Tot slot: ook in 2020 blijven we vernieuwen en voortbouwen om de best mogelijke nieuwsapp te maken. Update de app regelmatig, dan krijgt u automatisch al de nieuwigheden te zien. Want we hebben nog meer nieuwigheden voor u in petto.