Zottegem heeft last van wildplassers: "Er wordt dagelijks tegen mijn kerk geplast", zegt pastoor Hans Vandenholen

Er is wat minder passage aan de zijde van de kerk waar aan wildplassen wordt gedaan. Vaak hoort de pastoor als excuus dat er te weinig openbare toiletten beschikbaar zijn. "Men kan zich vaak wat wegstoppen achter de auto's. Bovendien is er geen camerabewaking zoals aan de andere kant van de kerk, de zijde van de Markt", aldus Vandenholen. De pastoor pleit voor meer openbare urinoirs, vooral bij evenementen. "Dat zou een oplossing kunnen zijn, want het is niet gezond voor de gevel van onze kerk. De geurhinder is ook niet zo leuk."