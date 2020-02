300.000 euro schadevergoeding voor gestolen Iron Lady Ellie en 54 andere duiven

3 Roemeense dieven zijn door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 30 maanden cel omdat ze 55 duiven hebben gestolen uit een duiventil in Ranst. Bij de duiven waren 2 topduiven, Iron Lady Ellie en Lilly. De duivenmelker krijgt in het totaal 300.000 euro schadevergoeding. Dat bedrag kan nog oplopen als de waarde van 2 prijsbeesten definitief is vastgesteld. De duiven zijn nooit teruggevonden.