31 everzwijnen geschoten tijdens drukjacht in Bilzen

"Het was dringend nodig want de everzwijnenpopulatie is enorm toegenomen", zegt schepen Guido Cleuren (BETER BILZEN). "De everzwijnen brengen schade toe aan de natuur, aan de landbouw en aan de mensen. En het is ook gevaarlijk op de weg."

Bij de drukjacht is alles vlot verlopen. "Er zijn geen incidenten geweest, geen actievoerders, dus we zijn blij dat we daarvan gespaard gebleven zijn", besluit Cleuren.