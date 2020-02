Aarschot zoekt "greeters" om hun favoriete plekjes aan toeristen te tonen

In Hoegaarden lopen al jaren greeters rond. Vrijwilligers die je meenemen naar hun favoriete, verborgen plekjes die je niet terugvindt in een gids of op het internet. Yvan Laloup is een van hen: "We werken met een groep van maximaal zes personen, die we begeleiden in het dorp, en vertellen over alles wat we weten."

Laloup doet het helemaal gratis en uit liefde voor zijn Hoegaarden: "We vertellen met hart en ziel over de geschiedenis van het dorp, leuke anekdotes, maar altijd verhalen die een gewone gids niet kan weten." Zo brengt Laloup zijn toeristen graag naar de volkstuintjes van Hoegaarden, die verborgen zitten in een van de kleine steegjes.