Al 100 boetes uitgeschreven voor niet naleven van alcoholverbod in centrum Brussel

Sinds 1 februari, vrijdag om middernacht dus, is er een verbod om nog alcohol te drinken rond de Brusselse Beurs tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Dat verbod kwam er na heel wat klachten van geluidsoverlast, vandalisme en diefstal.

Maar niet iedereen hield zich aan het verbod zegt Olivier Slosse van de Brusselse politie: "We merken dat nog niet iedereen op de hoogte is van het verbod. We hebben bijvoorbeeld op het terrein wel enkele borden geplaatst en vastgesteld dat die dekking nog wel wat beter kan. We zullen ook inspanningen blijven doen om via andere kanalen zoals sociale media, duidelijk te maken dat tussen middernacht en 6 uur het niet meer toegelaten is om alcohol te gebruiken in de voetgangerszone in het centrum."