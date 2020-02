Aparte snelwegparkings voor vrachtwagens en auto's in West-Vlaanderen

De komende vijf jaar worden de snelwegparkings in Jabbeke en Westkerke al aangepakt. De parkings langs de E17 in Rekkem en langs de E40 in Mannekensvere komen later aan de beurt. De 4 parkings zullen vrachtwagenparkings worden, zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer : "De echte vrachtwagenparkings zullen beter beveiligd worden. Die krijgen hekken en camerabewaking."