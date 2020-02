1 dode, 5 zwaargewonden en 44 lichtgewonden bij zwaar ongeval in Beverentunnel in haven van Antwerpen

De Beverentunnel in de Antwerpse haven is lange tijd in beide richtingen afgesloten geweest na een ernstig ongeval. Bij het ongeval zijn twee bussen, een vrachtwagen en een personenwagen betrokken. Er vielen één dode, 5 zwaargewonden en 44 lichtgewonden. Het is niet de eerste keer dat er een ongeval gebeurt in de tunnel. "We moeten bekijken of we nieuwe maatregelen moeten nemen", meldt de burgemeester van Beveren.