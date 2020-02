Brugs maatwerkbedrijf zoekt dringend 50 extra personeelsleden

De extra personeelsleden blijken moeilijk te vinden. "Het aantal mensen dat nog een job zoekt is de voorbije jaren sterk gedaald", zegt directeur Guy Vanhoutte, "alle bedrijven merken dat nu. Daarom hebben we beslist om te zoeken in een ruimere regio dan Brugge, in een cirkel van zo'n twintig kilometer min of meer, dus ook in steden als Blankenberge en Oostende. Als blijkt dat er in die steden wel interesse is, maar dat de mensen het wat ver vinden om tot in Brugge te komen dan zijn we zelfs bereid om een busje in te schakelen om hen dagelijks op te pikken."