China erkent "tekortkomingen" in de aanpak van het coronavirus

Ook in heel wat andere landen is het virus intussen opgedoken, niet alleen in Azië, maar ook in de VS, Canada, Duitsland en Frankrijk. Afgelopen nacht is een tweede dode gevallen buiten China. Een man in Hongkong is bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was eerder in Wuhan geweest. Enkele dagen geleden stierf een man op de Filipijnen, een Chinees die vanuit Wuhan naar de Filipijnen gereisd was.



In België is vandaag een eerste besmetting vastgesteld, bij een landgenoot die uit Wuhan geëvacueerd was.