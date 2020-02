Chinese winkel in Gent blijft populair. "Maar op de tram riepen jongeren eens 'corona' naar me", zegt uitbaatster Yuan

Een van de geëvacueerde Belgen die uit China is overgebracht, is besmet met het coronavirus. De persoon zit in quarantaine en zijn gezondheid wordt nauwlettend opgevolgd. Maar hoe zit het met de vrees in het dagdagelijkse leven? Durven mensen nog in contact komen met Azië? Radio 2 ging eens langs bij een Chinese winkel in Gent.