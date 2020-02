Na de eerste Belgische corona-besmetting: "Het protocol heeft zeer goed gewerkt, het virus is onder controle"

"Voor het vertrek in Wuhan werd iedereen gezien door een Franse en Chinese dokter. Iedereen op het vliegtuig werd gecontroleerd op de ziektesymptomen. Bij de landing in Melsbroek is er opnieuw een medische check geweest en daarna zijn de mensen overgebracht naar het militair hospitaal", verklaarde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op een persconferentie. "Gisteren zijn de testen onderzocht in het laboratorium in Leuven en gisteravond hebben we de resultaten daarvan gekregen."

Eén persoon heeft dus positief getest op het nieuwe coronavirus en is overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. De testen van de andere Belgen waren negatief. De kans dat zij alsnog ziek zouden worden, is bijzonder klein. "Het protocol dat we op voorhand hebben beslist, ligt klaar en heeft zeer goed gewerkt", aldus dokter Steven Van Gucht, directeur van het wetenschappelijk comité dat is opgericht naar aanleiding van het coronavirus. "We hadden rekening gehouden dat dit scenario zich kon voordoen. Dat is ook de reden waarom we onmiddellijk de personen in kwestie getest hebben wanneer zij aangekomen zijn in het militair hospitaal. Er zijn ook heel wat voorzorgen genomen om ervoor te zorgen dat de personen mekaar niet zouden kunnen besmetten en ik heb er goede hoop in dat dat inderdaad niet het geval zal zijn."