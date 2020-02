Vlaamse werkloosheid op laagste punt in 20 jaar: "Vooral verbetering tussen 55 en 60 jaar"

Minister Crevits is ook tevreden met de daling van de werkloosheid bij mensen die iets langer geen werk hebben. "Het aantal mensen dat 1 tot 2 jaar werkzoekend is, daalt sterk", zegt Crevits, maar de minister ziet ook dat er nog verbetering nodig is bij mensen die al veel langer op zoek zijn naar werk.



De groep die langer dan 10 jaar werkloos is, groeit namelijk met bijna tien procent aan tegenover vorig jaar. Ook bij mensen met een migratieachtergrond is er geen daling in de werkloosheid in vergelijking met vorig jaar.