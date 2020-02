Vooral pendelaars en toeristen welkom op heringerichte snelwegparking in Gentbrugge 

In het nieuwe plan voor de zeven Vlaamse snelwegparkings is sprake van drie soorten parkings. Een eerste soort is een parking voor pendelaars en toeristen, waar enkele vrachtwagens welkom blijven om kort te pauzeren. Daarnaast komen er parkings die voornamelijk ingericht worden voor vrachtwagenchauffeurs. Ze zullen er ook kunnen overnachten. Daar zijn dan ook enkele plaatsen voor auto's voorzien. Een derde type is de combinatieparking: voor zowel gewone auto's als vrachtwagens.