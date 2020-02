"Een toptransfer!": Ex-gouverneur Herman Reynders wordt clubambassadeur bij basketbalploeg Limburg United

Herman Reynders is een ex-basketter en volgens voorzitter Maarten Bostyn van Limburg United is deze stap dan ook een logische keuze. "Het is een toptransfer. Herman Reynders is al van in het begin betrokken bij de club als oprichter en bezieler. Als je zo iemand kan toevoegen aan je team, dan moet je dat doen."

De ex-gouverneur wordt nu aangesteld als clubambassadeur. "Hij zal de club nog meer in de kijker zetten bij partners, het grote publiek en andere basketbalclubs. Hij heeft jarenlang Hasselt en Limburg op de kaart gezet. Als hij dat nu ook voor Limburg United kan doen, zijn wij daar heel blij mee."