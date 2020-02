Brusselse brandweer redt heilige ibis op binnenplaats in Vorst

De heilige ibis werd maandagmorgen aangetroffen op de binnenplaats van een woning in de Haveskerkelaan in Vorst. De heilige ibis is een vogel die in het oude Egypte als god werd vereerd en nu normaal gezien enkel ten zuiden van de Afrikaans woestijn, in Zuid-Irak en in Egypte voorkomt. Waarschijnlijk is het dier ontsnapt bij een particulier, maar de brandweer is nog op zoek naar de eigenaar.