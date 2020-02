Hersengymnastiek met Koen Geens

Het was zeven uur in de ochtend toen de paars-gele partijvoorzitters hun opwachting maakten in de turnzaal van het gemeenteschooltje van Voortkapel, in de diepe Kempen. Allen droegen zij op vraag van koninklijk opdrachthouder Koen Geens een joggingbroek en een T-shirt met partijlogo. Het humeur van de partijvoorzitters was niet echt schitterend te noemen. Paul Magnette en Georges-Louis Bouchez hadden in het holst van de nacht hun warme bedje moeten verlaten, West-Vlaming Joachim Coens al niet veel later. Bart De Wever had al in de file gestaan op de E313. Conner Rousseau was de slimste geweest: hij was ten huize van Gwendolyn Rutten blijven slapen, in Aarschot, op twintig minuutjes rijden van Voortkapel.