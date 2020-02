In Vlaanderen betaal je nu gemiddeld 719 euro huur voor een appartement

De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen lag in 2019 3,7 procent hoger dan in 2018, dat is een toename van 27 euro. De prijzen zijn toegenomen voor elk woningtype (appartement, rijhuis, halfopen bebouwing, vrijstaande woning, villa, appartement, studio en kamer), maar het is vooral interessant om naar de appartementen te kijken, want die zijn goed voor zeker twee op de drie verhuurde panden.

De cijfers voor appartementen zeggen dus het meest over prijsstijgingen bij nieuwe contracten. Wat blijkt? De prijs voor een appartement in Vlaanderen is vorig jaar met gemiddeld 3,2 procent of 22 euro toegenomen. De duurste Vlaamse provincie is Vlaams-Brabant. Dat is vaste prik. Je betaalt er gemiddeld meer dan 800 euro huur per maand.

Het is wel zo dat de prijzen sneller stijgen voor kamers (+9,1 procent), vrijstaande woningen (+7,4 procent) en villa’s (+4,7 procent).