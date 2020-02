"Je wordt altijd gezien als je ergens binnenkomt, maar je wordt nooit gezien om wie je bent"

Vanavond gaat in Gent het eerste toneelstuk van schrijfster en opiniemaakster Dalila Hermans in première, "Her(e)". Een stuk door en voor zwarte vrouwen, want Hermans liet zich inspireren door gesprekken die ze heeft gevoerd met 32 andere zwarte vrouwen. De theatertekst die ze daarop heeft gebaseerd, wordt gespeeld, geregisseerd en voorzien van muziek door zwarte vrouwen. Wij gingen gisteren al kijken.