Kunstwerk in Koninklijke Bibliotheek werd door nazi's gestolen tijdens WO II

De vraag is nu natuurlijk wat er met het werk moet gebeuren. "Wij gaan nu een grondig onderzoek voeren", zegt Lammens. "Heeft de oorspronkelijke eigenaar nog erfgenamen? En ook: zijn die erfgenamen ooit vergoed voor hun gestolen kunstcollectie? Er zijn in het verleden soms schade­vergoedingen uitbetaald, we weten niet of de familie in kwestie ooit zo'n schadevergoeding heeft gekregen."

Als er nog erfgenamen zijn van de oorspronkelijke eigenaar die nog niet vergoed zijn geweest voor de roof, dan moet de bibliotheek in principe het werk aan hen teruggeven of hen compenseren. "Dat is internationaal zo afgesproken in het zogeheten Verdrag van Washington", aldus Lammens.