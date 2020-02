Bekende Leuvense tweeling Jeanne en Marcella vereeuwigd op doek

Er zijn maar weinig Leuvenaars die de tweeling Jeanne en Marcella Schollaert niet kennen. De identieke tweeling was een begrip in de stad. Geregeld zag je de dametjes door de straten lopen, gehuld in dezelfde kleding. De zussen werden bekend bij het grote publiek door het VTM-programma "Het Hart van Vlaanderen", waarin ze geregeld commentaar gaven op de actualiteit.

Toen de twee zussen vorig jaar met een paar maanden tussen overleden, was de stad Leuven in rouw. Er werd een rouwregister voor de zussen geopend. Nu zijn ze vereeuwigd in een schilderij.

Het kunstwerk is te zien aan de muur van het Leuvense café Optimist. Uitbater Thomas Merckx: "Op het schilderij dragen ze dezelfde kledij, zoals dat in het echt ook altijd het geval was. Alleen hun schoenen verschilden wel eens. Er is ook een boodschappentas te zien, die ze ook altijd meezeulden."

Leuvense klanten kunnen het schilderij wel pruimen. "Gisteren nog waren er klanten die per se bij het schilderij wilden zitten", vertelt Thomas aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Om de beurt poseerden ze bij het schilderij voor een foto."

Volgens Thomas zorgt het schilderij wel voor 'polarisering'. "De meningen erover zijn verdeeld. Leuvenaars begrijpen meteen waar het over gaat en wie die mensen zijn. Zij zijn er meestal heel enthousiast over. Mensen van buiten Leuven vinden het wel mooi geschilderd, maar snappen niet wat er zo speciaal is aan die twee oude vrouwtjes."