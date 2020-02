Limburgs make-upmerk Cent pur Cent: "Een klein beetje make-up voor kankerpatiënten kan het innerlijk een boost geven"

"Parfum gebruiken is voor een kankerpatiënt vaak een onmogelijke zaak. Daarom hebben we in onze make-uplijn geen parfum gebruikt maar alleen maar natuurlijke mineralen verwerkt”, zegt Caroline Rigo. Doordat er in onze producten geen bewaarmiddelen zitten en er geen water aan is toegevoegd, zijn ze voor kankerpatiënten veel beter te verdragen. “En mensen die chemotherapie ondergaan, voelen zich vaak slecht en door dat kleine beetje make-up krijgen ze toch een innerlijk boost. Dat is voor ons het belangrijkste”, zegt Rigo.