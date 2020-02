Marco Borsato en echtgenote Leontine gaan na huwelijk van ruim 20 jaar scheiden

Marco en Leontine Borsato hebben drie kinderen. Samen hebben ze heel wat meegemaakt. Zo ging The Entertainment Group, de productiemaatschappij waarvan de zanger mede-eigenaar was, in 2009 failliet. Borsato bleef met een miljoenenschuld zitten, maar krabbelde weer op.

In juli 2011 werd een poliep gevonden op zijn stembanden. De zanger onderging een geslaagde operatie. Borsato's gezondheid was begin 2014 weer groot nieuws, toen hij bekendmaakte getroffen te zijn door een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen (TIA).