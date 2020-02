Gerechtsgebouw in Mechelen al zes dagen zonder verwarming

De twee verwarmingsketels van het gerechtsgebouw in Mechelen zijn al zes dagen stuk. Daardoor zitten de medewerkers van het gebouw al dagen in de kou en daar gaat niet snel verandering in komen, zegt de afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Theo Byl. “De productiefirma heeft maar twee techniekers ter beschikking en die van Vlaanderen is buiten strijd door een ongeval. We moeten wachten tot de technieker van Wallonië beschikbaar is en dat is ten vroegste donderdag”.

Intussen probeert het personeel zich te verwarmen met toestellen die ze van thuis meebrengen. Nog niemand heeft zich ziek gemeld.