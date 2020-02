Na #JeSuis(Pas)Mila in Frankrijk: is slechte smaak een misdrijf?

Alle elementen die vandaag steeds opnieuw voor spanning zorgen, zijn aanwezig: de vrijheid van mening, meningsuiting en godsdienst. Steeds meer lijken we onzeker over de grenzen die daarop van toepassing zijn. Dat is verontrustend want het betreft fundamentele rechten van onze rechtsstaat die noodzakelijk geacht worden voor het handhaven van de levensbeschouwelijke vrede.



Tegelijk zijn het rechten waar we een beroep op doen om onze identiteit te vormen. Dat maakt de spanning deels ook begrijpelijk, ze hebben zowel een diep persoonlijk als een fundamenteel maatschappelijk belang. Wanneer we die rechten uitoefenen, vloeien het persoonlijke en het maatschappelijke als het ware organisch in elkaar over en is het onduidelijk waar het ene begint en het andere eindigt. Dat wordt nog eens versterkt door de sociale media die we vandaag gebruiken om onze persoonlijke opinies te uiten en letterlijk met de rest van de wereld te delen. Een wereld die in toenemende mate verdeeld is in identitaire gemeenschappen die elkaar naar het leven staan.