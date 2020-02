Nu ook telefoonfraude vanuit Spanje: "Verrassend, want in het verleden opereerden fraudeurs uit verre buitenlanden"

Het systeem van de telefoonfraude is al jaren hetzelfde. Je krijgt een ultrakorte oproep van een buitenlands nummer. Wanneer je terugbelt, blijkt het een duur betaalnummer te zijn dat je ettelijke euro’s aanrekent via je factuur. Het is een succesformule voor telefoonfraudeurs. Ze werken vaak met computersystemen die willekeurig hele reeksen nummers opbellen. En iedereen die terugbelt, betaalt.

Al jaren nemen ze ons land geregeld in het vizier. "Wat opvalt, is dat de oproepen de laatste tijd ook vanuit Spanje komen", zegt Luc Tuerlinckx, ombudsman voor de telecomsector. "Dat is verrassend, want in het verleden opereerden de fraudeurs steevast vanuit verre buitenlanden. Het is de eerste keer dat het fenomeen binnen de EU voorkomt."

Gelukkig vallen de bedragen nog relatief mee: meestal een paar euro’s per oproep. "Dan zijn de telefoontjes uit Afrika een pak duurder. Sinds begin 2020 kwamen er al diverse meldingen binnen van Belgen die 150 tot zelfs 300 euro armer werden na een oproep van een Malinees nummer”, vervolgt Tuerlinckx.