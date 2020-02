Omwonenden Handelsbeurs Antwerpen "ten einde raad" door lawaaioverlast en lossen en laden van vrachtwagens

De Handelsbeurs in Antwerpen werd vorig jaar in oktober, na jaren leegstand en een langdurige restauratie, weer in gebruik genomen. Het complex met feestzaal en later dit jaar ook een restaurant en een hotel ligt midden in een woonblok. Na vier maanden zijn de bewoners van vier straten die erop doodlopen, één langs elke zijde, de lawaaioverlast beu. "Als er evenementen zijn gaat de muziek door tot diep in de nacht", zegt Sophie Nagels die in de Israëlietenstraat woont. "Het is zelfs zo erg dat in de keuken ons bestek ligt te rammelen door de trillingen. We hebben dan ook al geregeld de politie gebeld."