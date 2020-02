Ongeval Beverentunnel: burgemeester wil maatregelen voor verkeersveiligheid herbekijken

Het ongeval is in de vroege namiddag gebeurd in de tunnel richting Nederland. De Beverentunnel ligt in de Waaslandhaven, het is een verbinding tussen Linkeroever en de Antwerpse ring R2.

De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Antwerpen en in het Waasland gebracht. De niet-gewonde slachtoffers werden opgevangen bij een naburig bedrijf onder begeleiding van de medische diensten. In totaal waren een 100-tal personen betrokken bij het ongeval.