Gents operagebouw wordt groter na renovatiewerken: stadsbestuur wil oude vredegerecht aankopen

Stad Gent moet nog onderhandelen over de aankoop van het gebouw maar rekent erop dat dat goed komt. “Het gebouw is eigenlijk al voorzien in de plannen voor het operacomplex. In dat masterplan wordt het hele bouwblok eengemaakt.” Stad Gent had al 1,5 miljoen euro voorzien in de begroting voor de plannen.

In 2024 jaar starten de renovatiewerken aan het operagebouw.