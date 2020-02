Gezin uit Antwerpen is duizenden euro's aan oplichters kwijt via app Vinted

"Als ouder ken je de gevaren in het verkeer, maar over cyberveiligheid is zo weinig bekend. Te weinig om je kinderen goed te wapenen", zegt Van Houdt.

Vinted heeft een e-mail gestuurd naar zijn gebruikers met veiligheidtips. De belangrijkste tip is om nooit je telefoonnummer of e-mailadres te delen met andere gebruikers van Vinted. Als een potentiële koper je vraagt om via een andere link je betalingsgegevens in te vullen, ga daar dan niet op in. Regel je betalingen altijd via de app zelf.

