Nagelbijten in Hollywood: wint België een Oscar en blaast oorlogsdrama "1917" de concurrentie weg?

"1917" heeft 10 nominaties op zak, net als "Once upon a time... in Hollywood" van Quentin Tarantino en "The Irishman" van Martin Scorsese. "Joker" van Todd Philips doet nog beter met 11 nominaties.

"Joker" lijkt vooral kans te maken op de Oscars voor beste acteur en beste filmmuziek. Joaquin Phoenix heeft al een Golden Globe en een Bafta op de schouw staan voor zijn rol van psychopathische schurk in "Joker" en zal hier wellicht ook een Oscar mogen aan toevoegen. Ook de winnaar in de categorie beste actrice lijkt al een uitgemaakte zaak. Hier is René Zellweger favoriet. Zij won ook al alle belangrijke prijzen in aanloop naar de Oscars voor haar rol van Judy Garland in de film "Judy".