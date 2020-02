Langst regerende president van Kenia Daniel arap Moi overleden

Huidig president Uhuru Kenyatta maakte de dood van Daniel arap Moi bekend via de staatstelevisie. "Het is met grote droefheid dat ik het overlijden aankondig van een groot Afrikaans staatsman", zo zei Kenyatta, zelf de zoon van Jomo Kenyatta, de eerste president van Kenia, die gezien wordt als de "Vader des Vaderlands". Daniel arap Moi was diens vicepresident en opvolger. Hij trad aan in 1978, na de dood van Kenyatta.