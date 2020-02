Parket Limburg pakt partnergeweld sneller aan: "In eerste week na het geweld zijn daders nog aanspreekbaar"

Het lik-op-stukbeleid van het parket in Limburg wordt al langer toegepast bij kleinere misdrijven zoals diefstallen, drugsgebruik en vandalisme. In 2019 werden al meer dan 2200 dossiers afgehandeld via deze procedure. Maar ook partnergeweld is een groot maatschappelijk probleem. In 2018 kreeg het Limburgse parket er bijna 5.000 pv's over binnen van de politie.