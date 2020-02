Pleegzorg Limburg: "Al 3 Limburgse kinderen konden dit jaar niet terecht in een crisisgezin"

De kinderen die bij Pleegzorg Limburg terecht komen zijn tussen 0 en 18 jaar en hun crisisvraag kan erg uiteenlopend zijn, zegt Christel Palmans. "Het kan bijvoorbeeld gaan om een mama die dringend in het ziekenhuis moet opgenomen worden, die geen familie of vrienden heeft om op terug te vallen en dus niet weet waar ze met haar kindje terechtkan. Maar het kan ook gaan om kinderen of jongeren die in een onveilige gezinssituatie verblijven en waar de jeugdrechter of een andere instantie ingrijpt".