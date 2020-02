Politieke stilstand dreigt initiatieven hernieuwbare energie op de lange baan te schuiven

Nochtans, het gaat de goeie richting uit. Vorig jaar leverden de Belgische windmolenparken 37 procent méér stroom dan in 2018, een record. Dit voornamelijk dankzij onze inspanningen op het vlak van offshore windparken. En dit jaar belooft het nog beter te worden. Want tegen eind 2020 zullen 2 nieuwe windmolenparken voor onze kust in gebruik worden genomen. We hebben dan alles samen 8 windparken op zee, die stroom zullen produceren voor 2,2 miljoen gezinnen, of bijna de helft van de Belgische huishoudens.

We moeten blijven inzetten op windenergie, op land, en op zee. We zijn daar top in. Belgische bedrijven halen wereldwijd contracten binnen om windmolenparken op zee te bouwen. ZF Wind Power uit Lommel bijvoorbeeld pioniert al jaren met de bouw van tandwielkasten voor windmolens en oogst daar wereldwijd succes mee. Die expertise moeten we gebruiken en moeten we optimaal laten renderen. Ze is van een cruciaal economisch belang.