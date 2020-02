Post Malone deelt 50.000 dollar uit: "Liever aan vrienden dan aan strippers"

Dat de dollars in dozen binnengebracht werden waarop 'Bud Light' stond, deed sommigen twijfelen of het geld echt wel toebehoorde aan Post Malone. Die bevestigde aan celebritywebsite TMZ nochtans dat het wel degelijk zijn geld was en dat hij zelf beslist had wat ermee te doen: "Het was in een dronken bui. Vroeger liet ik me nogal eens gaan in een stripclub. Maar eigenlijk ben ik zo’n type niet meer. Dus daarom geef ik mijn geld liever aan mijn vrienden. Nee, het was niet niets wat ik uitgedeeld heb. In de toekomst zal ik zeker iets beters met het geld dat ik verdien doen."

Op de vraag of hij afgelopen weekend meer uitgegeven had dan hij verdiend had, antwoordde hij kort en krachtig: "Ik heb meer verdiend!"

Post Malone zou volgens een aantal nieuwswebsites ongeveer 1 miljoen dollar gekregen hebben voor een paar optredens tijdens het Super Bowl-weekend. Zijn medewerking aan een aantal reclamecampagnes zou hem nog een veelvoud daarvan opgebracht hebben.