Rijselpoort Ieper wordt gerestaureerd

Naast de Rijselpoort worden ook de aangrenzende vestingmuren en de brug onder de poort gerestaureerd. "De brug heeft last van betonrot", zegt de schepen van onroerend erfgoed Philip Bolle. "De kennis van beton stond in die tijd nog niet zo ver als nu. Men heeft daar dus metaal in gebruikt, waardoor het begint uit te zetten. Er sijpelt water door het bruggedeelte en dat maakt dat de constructie onstabiel zou kunnen worden. We willen het niet zover laten komen en grijpen dus op voorhand in."