Ruim half miljoen Syriërs proberen te ontkomen uit belegerd Idlib

Volgens de minister is de escalatie in Idlib een "zware test" voor de militaire banden tussen Rusland en Turkije. Rusland, bondgenoot van het Syrische regime, en Turkije, dat de oppositie steunt, sloten in 2017 een de-escalatieakkoord om de rust in Syrië te herstellen. Sinds dat akkoord heeft Turkije 12 militaire observatieposten in Idlib, maar enkele van die posten zijn nu omsingeld door het Syrische leger.