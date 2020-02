Belgische Grey Day schoof amper één dag op: "Schuld lijkt vooral bij Vlaanderen te liggen"

De bevoegde minister voor Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) wil niet reageren. Haar voorganger op Omgeving, Koen Van den Heuvel (CD&V) -die nu in de Vlaamse commissie Leefmilieu en Energie zit- reageert wél in "De Ochtend" op Radio 1.

Volgens Van den Heuvel zit het Vlaanderen niet mee als het om hernieuwbare energie gaat. "Vlaanderen heeft van nature weinig troeven. Er is hier weinig plaats. We hebben geen bergen, dus we kunnen geen waterkracht inzetten. We hebben hier weinig zon en weinig wind. Bovendien hebben we windmolenparken op zee, maar die tellen niet mee in de Vlaamse cijfers, omdat die federaal meegeteld worden."

Van den Heuvel zegt ook dat Vlaanderen wel degelijk ambitieus is. "We willen naar een verdubbeling van zonne-energie, naar een verdubbeling van windenergie op het land. En daarnaast moeten we volop inzetten op innovatieve projecten, zoals de grote waterstoffabriek die er komt in Oostende. De ambitieuze "Green Deal" van Europa moet een hefboom worden voor zulke projecten."

