Tickets expositie Jan Van Eyck gaan hard: "Bijna de helft is verkocht"

"Het gaat snel, ja. De tentoonstelling loopt tot eind april en eigenlijk zijn zo goed als alle weekendtickets verkocht. Toch in februari en maart, tijdens de laatste maand is er nog wel ruimte. In de week zijn er wel nog veel tickets beschikbaar, ik raad de liefhebbers dan ook aan om daarop te mikken", zegt Bart Ooghe, van het MSK. "Onze zalen zijn elke dag open, maar op maandag, vrijdag en zaterdag is er een nocturne, dan zijn we open tot 23 uur. Dat moet iedereen de kans bieden om de meesterwerken te bekijken."



Het MSK mikt op 240.000 bezoekers gedurende de hele periode. "Wellicht zal dat lukken. Na het uitverkochte openingsweekend was het nu even wat kalmer, maar een tentoonstelling moet ook wat warm lopen. Dus we halen dat wel. Maar de helft van de tickets is dus al weg. Het is wel zo dat we in het weekend elke dag telkens nog zowat 250 tickets hebben, aan de kassa. Wie dan vroeg komt, geraakt wel binnen", meldt Ooghe. "We hebben in totaal al meer dan 100.000 tickets verkocht, dat zijn meer mensen dan het MSK in heel 2019 over de vloer kreeg."