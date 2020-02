Verdachte mag worden verplicht om toegangscode gsm af te staan, oordeelt Hof van Cassatie

Daarnaast moet het verbod op zelfincriminatie strikt geïnterpreteerd worden. Het gaat in dat geval over onjuiste verklaringen die onder dwang worden afgelegd. Bijvoorbeeld wanneer de politie iemand gaat folteren zodat die een misdrijf zou bekennen waar hij of zij niks mee te maken heeft. Volgens het Hof is dat zeker niet het geval wanneer je verplicht wordt om je toegangscode te geven. Die code bestaat onafhankelijk van iemands wil, dus kan niet gemanipuleerd worden. Het kan vergeleken worden met het afstaan van DNA. Dat kan - wanneer het nodig is - zelfs onder dwang gebeuren. De uitkomst van zo'n test zal dan nog altijd in iemands voor- of nadeel kunnen spelen. Het Hof paste dan ook deze redenering toe op het geven van de toegangscodes.