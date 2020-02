Belg die met coronavirus is besmet, is West-Vlaming: "Uit dit geval kunnen geen andere gevallen voortkomen"

De negen landgenoten zijn gisteren uitgebreid getest in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Een van hen, een West-Vlaming die in China werkt, blijkt dus besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Het gaat om het eerste Belgische coronageval. “Het was duidelijk een goede beslissing om deze mensen in quarantaine te plaatsen. En ook om stalen te nemen bij mensen die geen symptomen hadden, want dit was een daarvan", zegt viroloog Marc Van Ranst.

De betrokken persoon is gisteravond meteen overgeplaatst naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, een van de twee referentiecentra in ons land voor patiënten met het coronavirus. Viroloog Van Ranst benadrukt dat we ons geen zorgen moeten maken. "Dit is geen positief geval waar andere gevallen kunnen uit voortkomen. De betrokken persoon is geïsoleerd en binnen een paar dagen is die persoon virusvrij. De patiënt zal wel nog voor de volle 14 dagen onder quarantaine blijven en dan is dit voorbij."