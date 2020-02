Verbluffende beelden uit school in Gembloux: WO II-schuilkelder ontdekt onder speelplaats

Een ploeg van de RTBF heeft exclusieve beelden gemaakt in, maar ook onder het Athénée Royal de Gembloux, in de provincie Namen. Daar is vorige week een historische vondst gedaan: tijdens onderhoudswerken kwam iemand op het idee de rioleringen na te kijken. Hij opende op goed geluk een putdeksel dat al tijden niet meer werd gebruikt. In plaats van een toegang tot de riolen zat daar een ijzeren trapje naar een ondergrondse ruimte. Bij navraag in de heemkundige kring van Gembloux bleek het om een schuilkelder te gaan tegen luchtbombardementen, uit de Tweede Wereldoorlog.